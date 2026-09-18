Olay, Uludağ'da tatilcilerin yoğunluk oluşturduğu dinlenme alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karnını doyurmak için ormanlık alandan inen tilki, çevredeki kalabalığa aldırış etmeksizin masaların bulunduğu alana yaklaştı. Çevrede bir müddet besin arayan sevimli misafiri gören vatandaşlar, yanlarındaki cips paketlerinden uzatarak hayvanı doyurmaya çalıştı.

Kendisine ikram edilen yiyecekleri çekinmeden tüketen tilki, bir süre vatandaşların yakınında kaldıktan sonra bölgeden uzaklaştı. Ziyaretçilerin yaban tilkisini elleriyle beslediği o anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.