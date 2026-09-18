26-27 Eylül 2026 tarihlerinde festival kapsamında belirlenen sinema salonlarında film biletleri 90 TL’den satışa sunulacak.
Sinema Festivali’nde Bursa genelinde kampanyaya toplam 10 sinema kompleksi katılıyor. Festival kapsamında Osmangazi, Nilüfer, İnegöl, Gemlik ve Orhangazi ilçelerindeki belirlenen salonlarda iki gün boyunca 90 TL’lik bilet tarifesi uygulanacak.
Bursa’da hangi sinemalar festivale katılıyor?
Bursa’da festival kapsamına alınan sinemalar Osmangazi, Nilüfer, İnegöl, Gemlik ve Orhangazi ilçelerinde yer alıyor.
26-27 Eylül 2026 tarihlerinde festival kapsamında 90 TL’lik bilet tarifesinin uygulanacağı Bursa’daki sinemalar şöyle:
Avşar Sinema – Kent Meydanı AVM / Osmangazi
Cinetech – Korupark AVM / Osmangazi
Cinetech – Zafer Plaza AVM / Osmangazi
Bursa As Outlet Venüs Sineması – As Outlet AVM / Osmangazi
Paribu Cineverse – Sur Yapı Marka AVM / Nilüfer
Paribu Cineverse – Podyum Park / Nilüfer
Cinetime – ÖzdilekPark Nilüfer / Nilüfer
Cinema Pink by Maximum – İnegöl
Gemlik Venüs Sineması – Gemlik
Orhangazi Venüs Sineması – Orhangazi
Festival kapsamında belirlenen 90 TL’lik bilet fiyatı yalnızca 26 ve 27 Eylül tarihlerinde geçerli olacak. Film seansları ve bilet satışına ilişkin ayrıntılar ise sinemaların kendi satış kanalları üzerinden takip edilebilecek.