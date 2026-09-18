Bunlar da ilginizi çekebilir

Festival kapsamında belirlenen 90 TL’lik bilet fiyatı yalnızca 26 ve 27 Eylül tarihlerinde geçerli olacak. Film seansları ve bilet satışına ilişkin ayrıntılar ise sinemaların kendi satış kanalları üzerinden takip edilebilecek.

26-27 Eylül 2026 tarihlerinde festival kapsamında 90 TL’lik bilet tarifesinin uygulanacağı Bursa’daki sinemalar şöyle:

Bursa’da festival kapsamına alınan sinemalar Osmangazi, Nilüfer, İnegöl, Gemlik ve Orhangazi ilçelerinde yer alıyor.

Bursa’da hangi sinemalar festivale katılıyor?

Sinema Festivali’nde Bursa genelinde kampanyaya toplam 10 sinema kompleksi katılıyor. Festival kapsamında Osmangazi, Nilüfer, İnegöl, Gemlik ve Orhangazi ilçelerindeki belirlenen salonlarda iki gün boyunca 90 TL’lik bilet tarifesi uygulanacak.

Tüm Hakları Saklıdır. Yıldırım Gazetesi - Copyright © 2024

Bu bağlantı sizi https://www.yildirimgazetesi.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.