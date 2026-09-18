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Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı soygun girişimi, uluslararası lojistik ve taşımacılık sektöründe geniş yankı uyandırdı.

Sürücüyü etkisiz hale getirip tırı ele geçiren saldırganlar, aracı alarak hızla olay yerinden kaçtı. Soyguncuların sürücüyü indirdiği ve tırı kaçırdığı o dehşet verici anlar kabin içindeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Uluslararası yük taşımacılığı yapan Düzceli bir tır şoförü, İtalya güzergâhında seyrettiği esnada silahlı soyguncuların hedefi oldu. Yolu kesilerek durdurulan sürücü, kimliği henüz tespit edilemeyen silahlı şahıslar tarafından tehdit edilerek araçtan indirildi.

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