Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü, 2024 yılı boyunca halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalarla binlerce olaya müdahale etti. Bu kapsamda, çeşitli suçlarla bağlantılı olan veya suçlarından dolayı aranan yüzlerce şahıs ekipler tarafından yakalanırken, binlerce kişi ve araç da denetimden geçirildi. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 yıl boyunca başta okul çevreleri, park ve bahçeler, metruk binalar, sahil şeritleri ve vatandaşın yoğun olduğu yerler olmak üzere ilçe genelinde yapılan çalışmalarda 104 bin 478 şahıs ve 36 bin 286 araç kontrol edildi. İlçe polis sorumluluk bölgesinde yaklaşık 7 bin olaya müdahale edilirken meydana gelen olayların yüzde 95’i aydınlatıldı.



Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında aralarında çeşitli suçlardan 28 yıl 5 ay, 22 yıl ve 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar da olmak üzere aranma kaydı olan toplamda 816 şahıs yakalanırken, ilçede gerçekleşen olayların şüphelisi 4 bin 3 şahıs yakalanarak adli mercilere intikal ettirildi, 534’ü tutuklandı.

Gemlik’te uyuşturucu ile mücadele konusunda da etkin bir çalışma yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü, 2024 yılında narkotik suçlarından 712 şahsa işlem yaptı, düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ticareti yapan 135 şüpheli şahıstan 94’ü tutuklandı. Yıl boyunca yapılan çalışmalar neticesinde yaklaşık 6 kilogram uyuşturucu madde ile toplamda 766 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



Yine ekipler tarafından yapılan çalışmalarda geçtiğimiz 1 yıl boyunca farklı zamanlarda gerçekleştirilen uygulamalarda ve baskınlarda 96 adet ruhsatsız tabanca, 36 adet ruhsatsız av tüfeği, 21 adet kuru sıkı tabanca olmak üzere toplamda 153 adet ateşli silaha el konuldu.