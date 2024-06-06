Ülkemizin birinci derecede deprem bölgesi olması nedeniyle yaşanabilecek depremler nedeniyle Afet ve Acil Durumlar Daire Başkanlığı (AFAD) tarafından illerde deprem tatbikatları yapılıyor. AFAD tarafından yapılan açıklamada Bursa’da bugün deprem tatbikatı yapılacağını duyurdu. İşte duyuru;

DUYURU : DEPREM TATBİKATI

"6 Haziran 2024 Perşembe günü, Afet ve Acil Durumlar Daire Başkanlığı tarafından Bursa genelinde acil durumlara hazırlık amacıyla deprem tatbikatı gerçekleştirilecektir. Tatbikat sırasında siren sesleri duyulacak ve acil durum araçları sahada olacaktır. Bu nedenle, halkımızın sakin kalmasını ve panik yapmamasını rica ediyoruz. Bu tatbikatın gerçek bir deprem yaşamamıza gerek kalmadan, sadece bir eğitim faaliyeti olarak kalmasını temenni eder, sağlıklı günler dileriz.”