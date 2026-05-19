İnegöl’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çeşitli tören ve etkinlikler düzenlendi. Tüm yurtta olduğu gibi kutlama programı sabah saat 09.30’da Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü ile birlikte siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü çelengi anıta bırakıldı.

ATATÜRK’ÜN SAMSUN’A ÇIKIŞININ 107. YILI

Çelenk töreni sonrası kutlamalar saat 10.30’da İlçe Kapalı Spor Salonu’nda devam etti. Düzenlenen kutlama programına İnegöl protokolüyle birlikte vatandaşlar da yoğun şekilde katılım gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. “Bugün, büyük komutan Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 107. yıldönümü... Hikaye uzun, mücadele zor ve çetin” sözleriyle konuşmasına başlan Yücel, şöyle devam etti: “Özeti şu: bütün şer güçler toplandı, Türk’ü yok etmek üzere birleşti, toplarıyla, tüfekleriyle, en mücehhez ordularıyla her cenahtan geldiler, yenildiler ve gittiler. Ordumuz yoktu, silahımız yoktu, açtık, yorgunduk ama dağ gibi yüreğimiz taş gibi imanımız vardı. Çekildi gittiler. Biz gazi olduk, biz öldük, biz şehit olduk, milyonlarımızı verdik şu kara toprağa, kızıl kanımızla sulandı, dağımız, taşımız, yaylamız, ovamız, toprağımız lakin vermedik bir karışını. Yine geldiler, geliyorlar, gelecekler, emelleri var çünkü. Bitmeyen entrikaları var, türlü hileleri var biliyoruz. Pes etmiyorlar etmeyecekler belli. Gelsinler, tekmil birden gelsin korkmadık, korkmuyoruz. Ordumuz dünyanın en güçlü ordusu, silahlarımız, savunma teknolojilerimiz hepsinin fevkinde artık. Ve asil kanımızdan gelen cesaretimiz, mangal gibi yüreğimiz, sarsılmaz imanımız misliyle duruyor.”

ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARI ALKIŞ ALDI

Konuşmaların ardından program Spor Lisesi öğrencileri ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hazırlanan gösterilerle devam etti. Öğrencilerin performansları büyük beğeni topladı. Sportif ve kültürel gösteriler, izleyicilerden alkış aldı. Bayram coşkusunun yoğun şekilde hissedildiği program, gençlerin hazırladığı gösterilerin ardından toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.