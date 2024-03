Bursa’da son 20 yıldır kesintisiz Belediye Başkanlığı görevi yürüten AK Parti’nin 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, yeni dönemde Bursa’nın sanatıyla, kültürüyle, yaşlısı ve genciyle yaşayan ve aynı zamanda gerçekleştirilecek yeni sosyal projelerle yaşatan bir şehir olacağını söyledi. Öğrencilerden emeklilere, anne adaylarından ihtiyaç sahibi yeni evlenecek çiftlere kadar her alanda yeni sosyal destek projeleri açıklayan Aktaş, yeni dönemde sosyal belediyecilik anlamındaki çalışmaları bir üst lige taşımayı hedefliyor.

Şehirde kentsel anlamda yapılacak dönüşümün yanı sıra yeni dönemdeki projelerle Bursalıların sosyal hayatına da dokunmayı hedefleyen Aktaş, "Fiziki çalışmaların yanında kadınından gencine, yaşlısından çocuğuna sosyal ve kültürel anlamda gerçekleştireceğimiz birbirinden renkli ve zengin projelerle kent insanının sosyal hayatında da dönüşümü gerçekleştireceğiz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ’İşimiz Gücümüz Bursa’ lansman organizasyonunda projelerini açıkladı.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından seçildikleri takdirde hiç durmadan yola devam edeceklerinin altını çizen tecrübeli başkan Aktaş, yeni dönemde gençlere yönelik projelerini sıraladı. "Gençlerimiz bizim umudumuz, geleceğimiz, her şeyimiz" diyen Aktaş, yeni dönemde genç kart ile yıllık 5 bin TL’lik destek sağlayacaklarını belirtti. Aktaş "Artık bu kart ile genç kardeşlerim konsere mi gider, tiyatroya mı veya bir stand up gösterisine mi katılır kendi bilecekleri iş" dedi. Yeni dönemde var olan festivalleri daha da zenginleştirerek, takvime yeni festivaller ekleyeceklerini belirten Alinur Aktaş, düzenlenen etkinlikler, şehrin doğusu ve batısına yeni yapılacak kongre ve kültür merkezleri, inşaatı devam eden Çelik Palas Otel’in yerine yapılacak sosyokültürel merkez, genç ofisleri, sosyal ve kültürel hayata yapılacak dokunuşlarla yaşayan bir Bursa ortaya çıkaracaklarını söyledi.

"Sosyal ve sağlık hizmetleriyle engellisiyle ailesiyle yaşatan bir Bursa"

Yeni dönemde farklı kesimler için hazırlanan destek paketleriyle sosyal belediyecilik anlamındaki çalışmaları üst seviyeye taşımaya hazırlanan Alinur Aktaş, yeni evlenecek çiftlerden, üniversite öğrencilerine, yeni doğum yapan anneden emekliye kadar 7’den 77’ye pek çok kesimi yakından ilgilendiren birbirinden farklı sosyal yardım projesi açıkladı.

İhtiyaç sahibi yeni evlenecek çiftlere düğün salonunu temin edeceklerini aktaran Aktaş, "Şayet düğün salonu ihtiyaçları yoksa aynı değerde mobilya veya beyaz eşya konusunda kendilerine destek sağlayacağız" dedi.

Geçmiş dönemde yıllık 10 bin meslek lisesi ve üniversite öğrencisine sunulan burs imkanının yeni dönemde fen lisesi, Anadolu lisesi ve imam hatip liselerindeki başarılı öğrenciler de dahil edilerek yıllık 16 bin öğrenciye sunulacağını aktaran Aktaş, "Sporda ulusal düzeyde başarı elde eden genç sporcularımıza kriter gözetmeksizin burs imkanı sunacağız. Şehir dışında eğitim gören Bursalı üniversite öğrencilerimize, ailelerinin yanından okullarının bulunduğu şehirlere ulaşabilmeleri için yılda 2 kez seyahat desteği sağlayacağız. Önümüzdeki dönemde YKS kurs sayımızı 15’e çıkararak şehrimizde üniversiteye hazırlanan genç kardeşlerimizi başarıya daha da yaklaştıracağız. Sunacağımız tüm bu desteklerin yanında gençlerimizin sosyalleşmesi konusunu da önemsiyoruz. Kütüphanesinden, kafeteryasına, ders çalışma ve e-spor alanlarına kadar ücretsiz internet, psikolog ve diyetisyen imkanları da dahil olmak üzere nitelikli ve kaliteli mekanlardan oluşan gençlik merkezi sayımızı 15’den 50’ye çıkarıyoruz. Ayrıca şehirdeki ücretsiz wifi alanlarımızın sayısını ve kapsama alanlarını genişleterek, gençlerimiz için kesintisiz ve ücretsiz interneti yaygınlaştırıyoruz" dedi.

"İlkokul öğrencilerine 600 TL’lik kantin desteği"

Öğrencilere yapılacak yardımların okul öncesinden başladığına da dikkat çeken Aktaş, eğitim hayatının ilk basamağı olan ana kucağı ağını genişleteceklerini duyurdu. Geçmiş dönemde 32 ana kucağında 4 bine yakın çocuğun okul öncesi eğitimlerini tamamen ücretsiz olarak tamamladığını aktaran Aktaş, "Önümüzdeki dönemde ana kucağı sayımızı 100’e çıkararak on binlerce yavrumuzu geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Çeşitli yaş gruplarına göre hazırlanan oyun alanlarında çocuklarımız eğlenirken, annelere de vakit geçirip sohbet edebileceği nitelikli mekanlar sunacağız. Oluşturacağımız sosyal alanlar, doğum günü ve diğer organizasyonların düzenlenmesine imkan sağlayacak. Bünyesinde yer alan kurs merkezlerinden, fitness salonlarına, psikolog, pedagog, diyetisyen desteklerine, atölyelerden çocuk etkinlik alanlarına kadar geniş bir yelpazede ailelerimizin birçok ihtiyacına cevap veren, aile yapısını güçlendirmeye katkı sunan aile yaşam destek merkezlerimizi 17 ilçemize de kazandıracağız. Aile bütçesine katkı ve çocuklarımızın okullarında sağlıklı gıda ile buluşmaları için ilköğretimdeki yavrularımıza kantin alışverişleri için aylık 600 TL’lik kantin desteği sunacağız" dedi.

"Emeklilere yılda iki kez bin 500 TL’lik nakdi destek"

Sahada kendisine sürekli ’emeklilere yönelik neler yapacaksın’ sorusunun yöneltildiğini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yılı emekli yılı ilan etmesiyle birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan çalışmaların üzerine koyarak yeni dönemde de çalışmaya devam edeceklerini bildirdi. Aktaş, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Tüm emeklilerimize ulaşımda, su faturalarında ve sosyal tesislerimizde yüzde 25 oranında indirim sağlıyoruz. Sağlayacağımız indirimlere ilave olarak, emeklilerimize yılda 2 kez olmak üzere bin 500 TL’lik nakdi destek sunacağız. Emeklilerimiz yıllarca çalıştılar. Hayatın yoğun temposu içerisinde belki de fırsat bulamadıkları en önemli başlıklarından biri gezmek, görmek ve eğlenmekti. Emeklilerimize belki de her dönem erteledikleri turistik gezi fırsatını tur rehberlerimiz eşliğinde önümüzdeki dönemde sunacağız. Özellikle belirli hastalıkları olan ve evde bakim ihtiyaçları olan yaşlılarımıza hizmetimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Tüm yaşlılarımızın hayatını kolaylaştırmak için evlerinde ihtiyaç duydukları basit onarımlar için mobil ekiplerimizle onların yanlarında olacağız. Hasta yakınlarına bir nebze de olsa destek olmak adına hasta yakınları konuk evi projemizi şehir hastanesi bölgesinde hayata geçiriyoruz. Projemiz ile konaklama ve günlük temel ihtiyaçlara çözüm üretiyoruz. Mola evi adı verdiğimiz projemiz kapsamında engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızı gün boyunca en güzel şekilde misafir edeceğiz. Bu sayede ailelerine de günlük acil işleriyle alakalı zaman kazandırmış olacağız. Her alanda, her kesimden insanımıza dokunan ve kentimize değer katacak projelerimizi sizlerin de teveccühüyle 1 Nisan’dan itibaren kollarımızı sıvayıp canla başla hep birlikte gerçekleştireceğiz."