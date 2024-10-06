Bursa'da içerisinde anıtsal yapı olarak Hüsamettin Tekke Camii'nin de bulunduğu Mollaarap Mahallesi'ndeki 35 bin 200 metrekarelik alanda gerçekleşen toprak kayması sonucunda bölge yapılaşmaya kapatılarak yeniden düzenlenecek alan olarak belirlenmişti. Çınarönü Rezerv Konutları ile birlikte bölge tamamen boşaltıldı. Yıldırım Belediyesi bölgeye 50 bin metrekarelik bir kent korusu oluşturmak için kolları sıvadı.



Altı yıl önce Bursa'nın Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde 35 bin 200 metrekarelik alanda yaşanan toprak kaymasının ardından bölge, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca riskli alan ilan edilip alanda bulunan konutların tahliyesi gerçekleştirilerek yıkımı yapıldı. Ardında da toprak kaymasının yaşandığı alan yapılaşmaya kapatılarak yeniden düzenleme alanı ilan edildi. Alanın içerisinde kalan tescilli anıtsal yapılar Hüsamettin Tekke Cami (Halil Cami) ile kuzeybatısında Hünkar Köşkü, kuzeydoğusunda bulunan Fevziye Parkı'nda Osman Fevzi Efendi Yazlık Köşkü rekonstrüksiyon projelendirme çalışmaları, Eşrefiler Caddesi'nde yer alan Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi'nde ise restorasyon çalışmaları tamamlandı.



Alanın yeniden düzenlenip bölge halkına kazandırılması için harekete geçen Yıldırım Belediyesi bölgede 50 bin metrekarelik Hünkar Korusu'nun plan ve projelendirme çalışmalarını tamamladı. Uygulama çalışmaları ise etap olarak başladı. İçerisinde anıtsal yapı Hüsamettin Tekke Camii'nde bulunduğu alanın, kuzeybatısında Hünkar Köşkü, batısında Müsellim Köşkü, kuzeydoğusunda Fevziye Parkı yer almaktadır. Özellikli peyzaj öğeleri ile donatılmış alanın; yürüyüş yolları, seyir terasları, çocuk oyun parkları, spor alanlarını da içeren koru olarak kullanılması planlandığı bildirildi.





"50 bin metrekarelik Hünkar Korusu Bursa'nın yeşiline yeşillik katacak"

Mollaarap Mahallesi'nde 6 yıl önce yaşanan toprak kaymasının ardından bölgede yaptıkları kamulaştırma çalışmaları sayesinde vatandaşları başka yerlerde ev sahibi yaptıklarını anlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yaptığımız etüt çalışmalarıyla birlikte buraya bir daha yerleşim yapılamayacağının ve yapılmasının doğru olmayacağı kanısına vardık. Biz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın desteği ile birlikte Çınarönü Mahallemizde bir rezerv alanı oluşturduk, konutlar ürettik. Buradaki hak sahiplerine orada daireler teklif ettik. Kimi hak sahibi yeni dairelerine yerleşti, orada oturuyor. Kimi de satın alma yoluyla başka yerden daire almayı tercih etti. Satın alma yöntemiyle kamulaştırma süreçlerinin sonuna geldik. Şu anda biz bölgede bir yeşil alan oluşturuyoruz. 50 bin metrekarelik alan Hünkar Korusu olarak hizmet verecek. Fevziye Parkı kısmından başlayarak Hünkar Köşkü'ne kadar uzanacak yeşil alanda insanların aileleriyle hoşça zaman geçirebileceği sosyal alanlarda olacak. Hünkar Korusu çınarlarımızla erguvanlarımızla Bursa'mızın yeşiline yeşil katacak özel bir proje olacak" diye konuştu.