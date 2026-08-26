Denizolgun’un otopsi kayıtlarının yeniden incelenmesi sonucunda ölümün “şüpheli” olarak değerlendirildiği, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında “kasten öldürme” suçundan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Denizolgun’un ölüm dosyası da yeniden gündeme alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizolgun’a ait otopsi görüntülerinin uzmanlar tarafından tekrar incelendiğini açıkladı.

Yapılan incelemelerin ardından hazırlanan 25 Ağustos 2026 tarihli bilirkişi raporunda, Denizolgun’un ölümünün şüpheli olduğuna yönelik değerlendirmelere yer verildi. Bunun üzerine soruşturmanın kapsamı genişletilerek Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler yönünden “kasten öldürme” suçu kapsamında işlemlerin sürdürüldüğü belirtildi.

Soruşturma çerçevesinde, 2016 yılında hazırlanan ve Denizolgun’un ölüm nedenini “beyin kanamasına bağlı doğal ölüm” olarak değerlendiren rapor da yeniden incelemeye alındı. Söz konusu raporda imzası bulunan doktorlara ilişkin hususların da soruşturma dosyasına dahil edildiği öğrenildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un 7 Eylül 2016 tarihinde yaşamını yitirmesine ilişkin gündeme gelen iddialar üzerine Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından tahkikat başlatıldığı ifade edildi.