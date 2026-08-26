

25-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalin ilk gün adresi Mahmudiye Mahallesi Pazartesi Pazarı oldu. Yoğun katılımın olduğu açılış gecesinde, renkli görüntüler ve coşkulu anlar yaşandı.



Başkan Serkan Ay’dan Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Şölenin açılış konuşmasını gerçekleştiren İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Serkan Ay, katılımcılara hitaben şunları söyledi:

"Cümleten iyi akşamlar. Değerli Kafkas Dernek Başkanım, Mahmudiye mahallemizin temsilcileri, kıymetli İnegöllü hemşerilerimiz, 4. Uluslararası Petla Şöleni'ne hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tabii bildiğiniz gibi bu 4. Petla Şöleni'miz her sene mahallelerimizden başlıyoruz. Bu senede Mahmudiye mahallesindeki hemşerilerimizle birlikteyiz. Yarın akşam Turgutalp Mahallesi'nde, bir sonraki akşam Süleymaniye Mahallesi'nde, son gece 28'inde amfitiyatroda orada tabii Rumeli Ekrem'in konseri olacak, folklor ekipleri olacak ve tüm misafirlerimiz de Petla ikramında bulunacağız. Tüm programlarda görüşmek dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum, mutlu akşamlar diliyorum."



4 Ülkeden 5 Halk Dansı Ekibi İnegöl’ü Salladı

Uluslararası boyutuyla dikkat çeken şölende; Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk olmak üzere 4 farklı ülkeden gelen 5 halk dansları ekibi muhteşem gösterilere imza attı. Kortej ve halk dansları çıkış sırasına göre sahne alan ekipler:

1. Afshv Shqipet e Vogla

2. AKV Emin Duraku Şkup

3. Ansambli Kulturo Artistike Bajram Curri Prishtine

4. Sh.K.A Liria Milesh Tuz Mali i Zi

5. Ansambli I Kengeve Dhe Valleve Gjilani

Arnavutça Şarkılarla Unutulmaz Final



Gecenin finalinde Kosova Gilan ekibinden kültür sanatçıları tarafından seslendirilen hareketli Arnavutça şarkılar, alandaki yüzlerce vatandaşı coşturdu. Müziğin ritmine dayanamayan katılımcılar sahneye akın ederek ekiplerle birlikte gönüllerince oynadı ve festivalin açılışını büyük bir coşkuyla kutladı.

Şölen Programı Devam Ediyor:

• 26 Ağustos Çarşamba: Turgutalp Mahallesi

• 27 Ağustos Perşembe: Süleymaniye Mahallesi

• 28 Ağustos Cuma (Final Gecesi): Amfitiyatro (Rumeli Ekrem Konseri, Halk Dansları ve Geleneksel Petla İkramı)