ABD Dışişleri Bakanlığı, kararın konsolosluk çalışanlarına yönelik kapsamlı bir eğitim süreci kapsamında alındığını duyurdu.

Kararın ardından daha önce mülakat tarihi belirlenen bazı başvuru sahiplerine de randevularının ertelendiğine ilişkin bildirimler gönderilmeye başlandı.

Göçmen vizesi randevuları yeniden planlanacak

ABD’nin farklı ülkelerdeki büyükelçilik ve konsolosluklarında göçmen vizesi görüşmesi bulunan kişilere, mevcut randevularının ileri bir tarihe alınacağı bildirildi.

Yetkililer, yeni görüşme tarihleri ve saatlerinin başvuru sahiplerine daha sonra iletileceğini belirtirken, mülakatların ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin net bir takvim paylaşılmadı.

“Kamuya yük” değerlendirmesi sıkılaştırılacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni düzenlemeyle birlikte başvuru sahiplerinin gelecekte kamu yardımlarına bağımlı hale gelme ihtimalinin daha ayrıntılı biçimde inceleneceğini açıkladı.

Bakanlık, dünyanın farklı noktalarında görev yapan konsolosluk personelinin vize dosyalarını daha kapsamlı ve standart bir şekilde değerlendirebilmesi amacıyla küresel çapta bir eğitim programı başlatıldığını bildirdi.

ABD mevzuatında “kamu yükü” olarak ifade edilen kriter, kişinin yaşamını sürdürebilmek için belirli devlet yardımlarına ihtiyaç duyma ihtimalini kapsıyor. Yeni süreçte bu unsurun vize değerlendirmelerinde daha fazla dikkate alınacağı belirtiliyor.

Bazı mülakatlar son anda ertelendi

Uygulamanın başlamasının ardından daha önce randevu verilen bazı göçmen vizesi başvuru sahiplerinin görüşmeleri de kısa süre kala iptal edilerek ileri tarihe bırakıldı.

Dışişleri Bakanlığı, işlemlerin yeniden ne zaman normal düzene döneceğine ilişkin herhangi bir tarih açıklamadı.

Dünya genelindeki yeni karar, federal mahkemenin Trump yönetiminin çoğunluğu düşük gelir grubundaki 75 ülkeden gelen göçmenleri kapsayan önceki uygulamasını durdurmasından birkaç gün sonra geldi.

ABD Bölge Yargıcı Jeannette Vargas, söz konusu politikanın Kongre tarafından konsolosluk görevlilerine tanınan vize değerlendirme yetkisine müdahale ettiği yönünde karar verdi.

Mahkeme, bu uygulamayı ve söz konusu politika doğrultusunda verilen vize retlerini geçersiz sayarken, taraflara davanın devamına ilişkin görüşlerini sunmaları için 11 Eylül’e kadar süre verdi.

Trump yönetimi, göreve başlamasından bu yana ülkeye giriş ve göç süreçlerinde çok sayıda kısıtlayıcı düzenlemeyi hayata geçirdi.

Düzensiz göçle mücadeleyi temel başlıklardan biri haline getiren yönetim, vize ve Green Card işlemlerine yönelik yeni sınırlamalar getirirken mülteci kabulünü de önemli ölçüde azaltmıştı.

Son uygulamanın göçmen vizesi başvurularında ne kadar süreyle gecikmeye neden olacağı ise henüz bilinmiyor.