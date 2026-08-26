Kapalıçarşı verilerine göre gram altının alış fiyatı 7 bin 89 TL, satış fiyatı ise 7 bin 181 TL olarak kaydedildi.

22 ayar altın 6 bin 482 TL’den alınırken, 6 bin 718 TL’den satışa sunuluyor. 14 ayar altında ise alış fiyatı 3 bin 900 TL, satış fiyatı 5 bin 159 TL oldu.

Çeyrek altın 11 bin 579 TL’den alınırken, 11 bin 718 TL’den satılıyor. Eski çeyrek altının alış fiyatı 11 bin 373 TL, satış fiyatı ise 11 bin 510 TL olarak belirlendi.

Yarım altının alış fiyatı 23 bin 194 TL, satış fiyatı 23 bin 428 TL olurken, tam altın 46 bin 68 TL’den alınıp 46 bin 684 TL’den satılıyor.