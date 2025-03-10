20 Eylül 2023’te Fevzi Yavuzyılmaz’ın yerine atanan Yıldırım, 1,5 yıldır sürdürdüğü görevini bırakma kararı aldı. İstifa dilekçesini Sağlık Bakanlığı’na sunduğu öğrenilen Yıldırım’ın yerine kimin atanacağı merakla bekleniyor.

Dr. Orkun Yıldırım Kimdir?

Bursa’da doğan Dr. Orkun Yıldırım, 1994 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2001 yılından bu yana Bursa’da çeşitli sağlık yönetimi görevlerinde bulunan Yıldırım, 2003’te Genel Müdür Yardımcısı, 2006’da ise Birleşmiş Milletler Sağlıkta Dönüşüm Projesi Koordinatörü olarak görev yaptı.

2012’de Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun kurucu başkan yardımcılığı görevini üstlenen Yıldırım, son olarak Bursa İl Sağlık Müdürü olarak atanmıştı. Ancak 1,5 yılın ardından bu görevinden ayrılma kararı aldı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne kimin atanacağına dair gelişmeler Sağlık Bakanlığı’ndan gelecek açıklamalarla netlik kazanacak.