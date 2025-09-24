Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, 3. Balkan Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Forumu’na katılmak üzere Bursa’ya gelen Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Mirsada olakovi’i Tarihi Belediye Binası’nda ağırladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Bosna Hersek Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve Bosna Hersek Bursa Fahri Konsolosu Muzaffer Çelik’in de hazır bulunduğu ziyarette, Bursa ile Bosna Herkes arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı.

İkili ilişkiler geliştirilecek

Bursa’nın Balkan coğrafyası ile güçlü kardeşlik bağlarına sahip olduğunu belirten Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, tarihi, kültürel ve ekonomik bağların daha fazla güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Kardeş şehir çalışmalarının önemine dikkat çeken Saldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in Balkanlara büyük önem verdiğini dile getirerek ikili ilişkilerin sağlam temeller üzerinde süreceğini ifade etti.

"Bursa, Bosna Hersek için önemli"

Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Mirsada olakovi, Bursa’nın Bosna Hersek için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Türkiye ile Bosna Herkes arasındaki bağların gelişmesinde Bursa’nın önemli rol üstlendiğini söyleyen olakovi, Başkan Mustafa Bozbey’in ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini dile getirdi. Ziyaretin sonunda Başkanvekili Saldız tarafından Büyükelçi olakovi‘e günün anısına çini vazo hediye edildi.