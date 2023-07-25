Bursa'da İnegöl Belediyesi, yapılandırma sürecindeki vergi ödemeleriyle ilgili bildirimde bulundu.BURSA (İGFA) -Son ödemesi 31 Temmuz tarihi olan birinci taksitlerinin ödenmemesi halinde yapılandırma hakkının kaybolacağı bildirildi.



Vergi ödemeleriyle ilgili duyuru İnegöl Belediyesi'nden geldi.

Belediyeden yapıaln yazılı açıklamada, ‘’7440 Sayılı Kanunla yapılandırmanın birinci ve ikinci taksitinin son ödeme tarihi 31.07.2023 Pazartesi günüdür. Ayrıca Taksitle ödeme seçeneği tercih edildiği halde, 31.07.2023 tarihine kadar yapılandırılan tutarın tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda peşin ödeme indiriminden yararlanılabilecektir.’’ İfadeleri yer aldı.

Ödeme noktalarının yanı sıra yapılandırılan taksitlerin ödemesi İnegöl Belediyesi’nin E-Belediye sistemi üzerinden online olarak da yapılabildiği kaydedildi.

Tek tıkla ödeme yapmak için ‘’https://ebelediye.inegol.bel.tr/Giris/Index/?returnURL=/Borc/Index’’adresinin ziyaret edilmesi yeterli olacaktır.