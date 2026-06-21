İnegöl Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Servisi'nde yaklaşık 120 gündür tedavi gören oğlu Mert'in bir an olsun yanından ayrılmayan Sedat Göğercin, evladının bakımını bizzat üstleniyor. Oğlunun tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenen baba, tedavi süreci boyunca hastanede refakat ederek örnek bir fedakarlık sergiliyor.

Oğlunun sağlığına kavuşmasının her şeyden önemli olduğunu belirten Göğercin, bu süreçte işinden ayrılarak tüm zamanını evladına ayırdı. Günün büyük bölümünü hastanede geçiren fedakâr baba, oğlunun moralini yüksek tutmak için de yoğun çaba harcıyor.

Çevresindekilerin takdirini kazanan Sedat Göğercin'e, gösterdiği sabır, sevgi ve özveri nedeniyle "Yılın Babası" ödülü verildi. Baba-oğulun verdiği yaşam mücadelesi ise görenleri duygulandırıyor.