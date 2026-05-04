Olay, dün akşam saatlerinde Çayyaka Mahallesi Boğazova bölgesi ile Keles ilçesini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle devrilen ağaç, yolu tamamen kapatırken çok sayıda sürücü yolda mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, zorlu hava şartlarına rağmen yoğun çaba harcayarak devrilen ağacı yoldan kaldırdı. Yolun yeniden ulaşıma açılmasıyla birlikte saatlerdir bekleyen sürücüler rahat bir nefes aldı.
Mahsur kalan vatandaşlar, hızlı müdahaleleri nedeniyle itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Muhabir: Öznur Alkan