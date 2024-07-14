Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli S.Ö.(31)'yi Cerrah mahallesinde kovalamaca sonucu yakaladı. Yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramada 65 gram metanfetamin uyuşturucu maddesi, 10 gram esrar maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 6 bin TL ele geçirildi.

Cerrah mahallesindeki kovalamacanın amatör kameraya yansırken şüpheli S.Ö.'nün uyuşturucu ticareti, uyuşturucu bulundurma, silahlı tehdit ve kavga olmak üzere 50 ayrı suçtan sabıkasının olduğu ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muhabir: Fahrettin Eniş