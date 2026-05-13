Kaza Akhisar mahallesi 2. Fatih caddesinde meydana geldi. Sürücü Muhammed K.(19) yönetimindeki 16 MC 4022 plakalı motosiklet karşı yönden gelen sürücü Özkan D.(40) yönetimindeki 16 ANA 933 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu sürücüler ile otomobildeki yolcular Özlem D.(42) ve Yusuf D.(11) ile motosikletteki yolcu Ammar K.(41) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Ammar K.(41) Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.