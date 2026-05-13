İnegöl’de uzun yıllardır taşımacılık ve lojistik alanında faaliyet gösteren İnegöl K. Taşımacılık Nakliyat Seyahat Turizm Otomotiv İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında mahkeme tarafından iflas kararı verildi.

Karar, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alındı. Mahkemenin 2025/945 sayılı dosyası kapsamında görülen süreçte şirketin iflasına hükmedilirken, iflasın 6 Mayıs 2026 saat 16.25 itibarıyla açıldığı açıklandı.

İflas işlemlerinin, İnegöl İcra Dairesi’nin 2026/2 İflas dosyası üzerinden sürdürüldüğü belirtildi. Söz konusu karar, İcra ve İflas Kanunu’nun 166’ncı maddesi gereğince ilan edildi.

Taşımacılık firmaları özellikle yükselen akaryakıt fiyatları, kredi faizlerindeki artış, dövize bağlı giderler ve tahsilat sorunları nedeniyle zor bir süreçten geçiyor.