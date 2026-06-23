Olay saat 10.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah mahallesinde yapımı devam 3 katlı bina inşaatında meydana geldi. Binanın çatısına çıkıp yağmur suyu gider hattı montajını yapmaya başlayan usta Ferdi Aydemir, binanın yanından geçen yüksek gerilim hattına kapılıp yaklaşıp 10 metre yükseklikten kaldırım üzerine düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı duyup gelen ailesi gözyaşı döktü. Adamın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Muhabir: ÖZNUR ALKAN