Yumruk ve tokatlarla darbedilen şahıs, bölgeden uzaklaşarak kurtulurken, olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde bulunan Mustafa Kemal İlhan Sağlıklı Yaşam Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar otomobille parka gelerek bir kişiye saldırdı. Yumruk ve tokatlarla darbedilen kişi, saldırganların elinden kurtularak bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede parka gelen ekipler, çevrede inceleme yaparak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Darbedilen kişinin saldırganlardan şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.