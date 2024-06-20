Edinilen bilgiye göre, İnegöl'e bağlı kırsal Kurşunlu mahallesinde gençler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir şahıs üzerinde bulunan bıçakla B.T.'yi (24) ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan genç haber verilmesi olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı genç, Göğüs Cerrahisine yatırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Muhabir: Fahrettin Eniş