Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi yolu üzerinde seyir halinde olan İsmail Hakkı Y.(17) iddiaya göre önüne aniden çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Hakimiyeti kaybolan elektrik bisiklet beton bariyerlere çarptı. Kaza sonucu yaralanan gence ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ