Kulüp ile The Englishland İngilizce Oyun Akademisi ve Kişisel Gelişim Kurs Merkezi arasında imzalanan protokol kapsamında kulüp üyeleri, sporcular, aileleri, taraftarlar ve İnegöl halkı, belirlenen İngilizce eğitim programlarından özel indirimlerle faydalanabilecek.

EĞİTİM HER KESİME ULAŞACAK

İmzalanan protokol ile çocuklardan yetişkinlere kadar farklı yaş gruplarına yönelik İngilizce eğitim programlarında özel indirimler uygulanacak. Yoğunlaştırılmış konuşma programlarında yüzde 20, ilkokul, ortaokul ve lise İngilizce programları ile yetişkin genel İngilizce ve YDT grubu programlarında ise yüzde 30 indirim sağlanacak. Eğitimler, 14 Eylül 2026 - 25 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

“EĞİTİM ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA”

Sultan Su İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu yaptığı açıklamada, “Kulübümüzü yalnızca sportif faaliyetlerle sınırlı görmüyor, eğitim ve kişisel gelişimi de sosyal sorumluluğumuzun bir parçası olarak değerlendiriyoruz. The Englishland ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin kulüp üyelerimize, taraftarlarımıza ve İnegöl halkına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Protokolün hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

“HER YAŞ GRUBUNA ÖZEL PROGRAMLARIMIZ MEVCUT”

The Englishland İngilizce Oyun Akademisi ve Kişisel Gelişim Kurs Merkezi yetkilileri Büşra Ankıt ve Nur Melek Akyol Durgut ise yaptıkları açıklamada, “Sultan Su İnegölspor ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Çocuklardan yetişkinlere kadar her yaş grubuna yönelik hazırladığımız programlarla daha fazla kişiyi yabancı dil eğitimiyle buluşturmayı hedefliyoruz. Bu protokolün kulüp camiasına ve İnegöl halkına fayda sağlayacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

ÜYELERE, TARAFTARA VE İNEGÖL HALKINA ÖZEL FIRSAT

Protokol kapsamında sunulan indirimlerden kulüp üyeleri, sporcular, aileleri, taraftarlar ve İnegöl halkı yararlanabilecek. Sultan Su İnegölspor, sportif başarıların yanında eğitim ve kişisel gelişimi destekleyen projeleri hayata geçirmeye devam edeceğini belirtti.