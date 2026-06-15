Bakan Kurum, vatandaşların konuta ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen yeni kampanya için başvuruların bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

Bugün başlatılan TOKİ Açık Satış Kampanyası hakkında paylaşım yapan Bakan Kurum, sosyal medya mesajında, dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesine katkı sunacak yeni bir sürecin devreye alındığını belirtti.

Bakan Kurum açıklamasında "Vatandaşımızın konuta erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirdiğimiz yeni kampanyaya başvurular bugün başlıyor. 64 şehrimizde 20 bin TOKİ konutunu, uygun ödeme şartları ile kurasız satışa sunuyoruz. Ev sahibi olacak ailelerimize yeni yuvaları şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

TOKİ tarafından 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kapsayan açık satış kampanyası için satış sürecini Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri yürütecek. Bu bankalara giden vatandaşlar, ‘başvuru önceliğine’ göre, yani ilk başvuranın avantajlı olacağı şekilde, beğendikleri bütçelerine uygun konutun satın alma işlemlerini tamamlayacak. Satışlar 17 Temmuz’a kadar devam edecek.