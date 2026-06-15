Osmanlı’nın kuruluşuna beşiklik etmiş, içerisinde bulunan tarihi değerlerle adeta geçmişi günümüze taşıyan İnegöl’de, şehri Bizans’ın elinden alarak Türk ve Müslüman yurdu yapan ve bu yönüyle İnegöl’ün Fatihi olarak bilinen Turgut Alp, Pazar günü kabrinin bulunduğu Turgutalplöy’de düzenlenen programla anıldı. 2021 yılında başlayan restorasyon çalışmaları sonucunda Bursa Valiliği ile İnegöl Belediyesi iş birliğinde restore edilerek yeniden şehre kazandırılan 700 yıllık türbenin bulunduğu alanda yapılan Turgut Alp’in Anma Programına İnegöl halkının ilgisi yoğun oldu. Turgut Alp’in ruhuna misafirlere ikramların yapıldığı programda, Tarihi İnegöl Mehteri de marşlarıyla mest etti.

Turgut Alp’in aynı zamanda adını da taşıyan Turgutalpköy Mahallesinde bulunan türbesinde yapılan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kuran-ı Kerim tilavetleri ile başladı. Ardından kısa bir selamlama konuşması yapan Turgutalpköy Muhtarı Gökhan Efe, “İnegöl’ümüzün manevi değerlerinden, Osman Gazi’nin silah arkadaşı İnegöl Fatihi Turgut Alp’i anmak ve hatırasını yaşatmak adına düzenlediğimiz anma programına hoş geldiniz” dedi.

TURGUT ALP FETHETTİĞİ TOPRAKLARI; AHLAKLA, ADALETLE VE MERHAMETLE YURT HALİNE GETİREN BİR NESLİN TEMSİLCİSİDİR

Ardından İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban kürsüye geldi. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Başkan Taban, şöyle devam etti: “Öncelikle şunu vurgulamak isterim ki; bugün yalnızca bir tarihi şahsiyeti anmıyoruz. Bugün; bir inancı, bir davayı, bir medeniyet yürüyüşünü, bu toprakları vatan yapan iradeyi ve fedakârlığı anıyoruz. Bugün burada, yüzyıllar öncesinden bizlere ulaşan bir emanetin başında bulunuyoruz. Turgut Alp; Ertuğrul Gazi'nin, Osman Gazi'nin ve Orhan Gazi'nin yanında yer almış, Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna omuz vermiş büyük bir komutandır. Ancak onu büyük yapan, yalnızca kazandığı savaşlar değildir. Onu büyük yapan; sadakati, cesareti, adaleti ve davasına olan bağlılığıdır. Turgut Alp, fethettiği toprakları sadece kılıçla değil; ahlakla, adaletle ve merhametle yurt haline getiren bir neslin temsilcisidir.”

İNEGÖL ALELADE BİR ŞEHİR VE ALELADE BİR FETİH DEĞİL

“İnegöl alelade bir şehir ve alelade bir fetih değildir. Bugün üzerinde huzurla yaşadığımız bu güzel şehir, yaklaşık 7 asır önce büyük mücadelelerin, büyük fedakârlıkların neticesinde Türk ve Müslüman yurdu oldu. İnegöl, Osmanlı'nın kuruluş sürecinde sıradan bir yerleşim yeri değildir. İnegöl; Bursa'ya uzanan fetih yolunun önemli bir kapısıdır. İnegöl; bir devletin filizlendiği, bir medeniyetin kök saldığı topraklardır. Bu sebeple İnegöl'ün tarihi, yalnızca bir şehrin tarihi değil; aynı zamanda bir milletin yeniden dirilişinin hikâyesidir. İşte Turgut Alp de bu hikâyenin en önemli kahramanlarından biridir. Bulunduğumuz bu alan da Turgut Alp’in ölmeden önce vasiyet ettiği yerdir. Rivayete göre ömrünün son demlerinde; ‘Beni öyle bir yere gömün ki mezarım toprağımda olsun, gözlerim fethettiğim İnegöl’e baksın’ diye vasiyet etmiştir. Bu söz aslında bir ömrün özetidir. Bu söz; vatan sevgisinin, aidiyet duygusunun ve hizmet anlayışının ifadesidir. Bugün burada bulunan herkes, o büyük mirasın emanetçisidir.”

BİZİM GÜCÜMÜZ, GEÇMİŞİMİZDE SAKLI

“Geçmişine sahip çıkamayan milletlerin geleceğe güvenle yürümeleri mümkün değildir. Bir milletin hafızası ne kadar güçlü olursa, geleceğe olan yürüyüşü de o kadar sağlam olur. Bu nedenle bizler tarihimize yalnızca geçmişte yaşanmış hadiseler olarak bakmıyoruz. Biz tarihimize, bize yön veren bir pusula olarak bakıyoruz. İnegöl bu anlamda çok özel bir şehir. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Bu topraklar; Baykoca'nın yiğitliğine, İshak Paşa'nın devlet adamlığına, Akbıyık Sultan'ın irfanına, Samsa Çavuş'un fedakârlığına ve daha nice kahramanın izlerine ev sahipliği yapmaktadır. Şehrimizin her köşesinde ayrı bir hikâye, her mahallesinde ayrı bir hatıra bulunmaktadır. Bizlere düşen görev ise bu mirası korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. İnegöl Belediyesi olarak tarihimize sahip çıkmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu anlayışla Turgut Alp Türbesi ve çevresinde 2021 yılında başlayarak gerçekleştirdiğimiz restorasyon çalışmalarıyla bu kıymetli mirası gelecek nesillere daha güçlü şekilde aktarmanın gayreti içerisinde olduk. Bugün buraya gelen ziyaretçilerin sayısının her geçen gün artması, gençlerimizin tarihine ilgi göstermesi bizleri son derece memnun ediyor. Çünkü biliyoruz ki tarihi mekânlar sadece taş ve topraktan ibaret değil, buralar aynı zamanda bir milletin hafızasıdır. Geçmişle gelecek arasında kurulan köprülerdir.”

SULTAN ALPARSLAN’DA BİZİM, OSMAN GAZİ’DE, ABDÜLHAMİD’DE, ATATÜRK’TE

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da Turgut Alp’in bu toprakların fatihi olduğunu vurgulayarak “Bizim için çok kıymetli. Gençlerimizin geleceklerini planlayabilmeleri için geçmişteki kahramanları, bu toprakların ne fedakarlıklarla bugünlere geldiğini de hep birlik araştırmamız, öğrenmemiz lazım. Anadolu’ya bin yıl önce Sultan Alparslan girmiş ve yaklaşık 700 yıl önce de Osmanlı beyliği bu toprakları ve Bursa’mızı fethetti. Bursa’mızın fethinin de bu yıl 700’üncü yılı. Elhamdülillah Sultan Alparslan da bizim, Osman Gazi’de, Turgut Alp’te, Selçuklu da bizim, Osmanlı da bizim, Cumhuriyette bizim. Fatih Sultan Mehmet’te, Abdülhamid’de, Atatürk’te bizim. Dolayısıyla bin yıldır bu topraklarda var olan bu aziz millet inşallah geçmişte ecdadının yaptığı gibi haksızlığın, hukuksuzluğun giderek arttığı yerde dahil adil bir dünya için ayağa kalkmaya gayret edecek. Dünya beşten büyüktür diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte inşallah daha güçlü bir Türkiye ve daha güçlü bir Türk milletinin çok daha adil bir dünyayı teşekkül ettirebilmesi adına canla başla hep birlikte çalışıyoruz” diye konuştu.

GEÇMİŞİMİZİ, ECDADIMIZI, TARİHİMİZİ BİLDİKÇE GELECEĞE DAHA EMİN ADIMLARLA YÜRÜYECEĞİZ

Son olarak kürsüye gelen Kaymakam Eren Arslan ise “Şu anda bulunduğumuz ortamın bize anlattığı çok şey var. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı diye aslında bize bir görev olarak söylediği satırların vücut bulmuş halini görüyoruz. Biz geçmişimizi, ecdadımızı, tarihimizi bildikçe geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğiz. Belki bir zamanlar bizim içimizdeki bu büyüklerimiz, kahramanlarımız ihmal edilmiş olabilir. Ama bugün gerçekten Bursa’nın fethinin kapısı olan, o kutlu yürüyüşün başlangıcı İnegöl’ün fethinin mimarları olan devlet adamlarını bugün anmak ve anlamak çok kıymetli. Bu yüzden emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Geçmişimiz bizim gurur duyacağımız bir geçmiş, gurur duyacağımız bir tarih” ifadelerinde bulundu.

TURGUT ALP SÖYLEŞİSİ VE TARİHİ İNEGÖL MEHTERİ GÖSTERİSİ YAPILDI

Konuşmalar sonrası Prof. Dr. Haşim Şahin tarafından Turgut Alp konulu söyleşi gerçekleştirildi. Yarın saat süren söyleşide Turgut Alp ve fetih dönemine ilişkin çok değerli bilgileri alandaki vatandaşlarla paylaşan Şahin, verdiği bilgiler ve anlatımlarıyla programa anlam kattı. Söyleşi sonrasında da Tarihi İnegöl Mehteri sahne aldı. Marşlarla anma programına heyecan ve coşku katan İnegöl Mehteri, alanda büyük bir coşku yaşanmasına sebep oldu. Mehter gösterisi sonrası protokol üyeleri Turgut Alp’in kabri başında dualar etti.