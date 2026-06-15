Kültür ve sanat etkinlikleriyle kentin sosyal yaşamına değer katmayı sürdüren Osmangazi Belediyesi, Türk Halk Müziği Topluluğu'nun dönem boyunca sürdürdüğü çalışmaların finalini görkemli bir konserle taçlandırdı. Tarihi atmosferi ve kültürel kimliğiyle dikkat çeken Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Osmangazi Belediyesi Meclis Üyeleri Burak İleri ve Aykut Büyükdere'nin yanı sıra CHP Bursa İl Başkan Yardımcısı İsmail Altay ile çok sayıda vatandaş katıldı. Salonun tamamen dolduğu gecede izleyiciler, Anadolu'nun dört bir yanından ezgilerle derin bir yolculuğa çıktı.

Güçlü yorumları izleyicilerden tam not aldı

Şef Fatih Şengöçmen yönetiminde sahne alan Osmangazi Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, Türk halk müziğinin dillere pelesenk olmuş eserlerini büyük bir ustalıkla seslendirdi. Birbirinden değerli türkülerin koro eşliğinde yankılandığı gecede, zaman zaman izleyiciler de eserlere eşlik ederek konserin coşkusunu artırdı. Kimi zaman hüzünlendiren, kimi zaman neşelendiren eserler, salonda duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Farklı yaş gruplarından bireyleri aynı sahnede ve aynı ses etrafında buluşturan Türk Halk Müziği Topluluğu, sergilediği uyumlu performansla büyük takdir topladı. Uzun süren çalışmaların ve yoğun emeğin sahneye yansıdığı konserde koristlerin disiplinli duruşu ve güçlü yorumları izleyenlerden tam not aldı.

Geride bıraktıkları dönemin yoğun çalışma ve büyük özveriyle geçtiğine işaret eden Şef Fatih Şengöçmen, başta desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a ve tüm topluluk üyelerine teşekkürlerini sundu. Konser boyunca sahnedeki performansı ilgiyle takip ederek eserlerin ardından topluluk üyelerini uzun süre alkış alkışlayan protokol üyeleri, Şef Fatih Şengöçmen'e teşekkür plaketi takdim etti.

Müziğin kulakların pasını sildiği, dostlukların ve ortak duyguların türkülerle buluştuğu gece, izleyicilerin hafızalarında güzel hatıralar bırakarak sona erdi.