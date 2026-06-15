İnegöl Mobilya Taşıyıcıları Derneği (İMTADER) resmen kurulurken, derneğin ilk yönetim kurulu başkanlığına sektörün deneyimli isimlerinden Murat Karataş seçildi.

İnegöl mobilya sektörünün üretimden teslimata kadar uzanan süreçlerinde önemli rol üstlenen taşımacı firmaları aynı çatı altında buluşturmayı amaçlayan dernek, sektörün gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.

"İnegöl Mobilyasının En Güvenilir Partneri Olacağız"

İMTADER Başkanı Murat Karataş, kuruluş sürecine ilişkin yaptığı açıklamada İnegöl'ün mobilya sektöründeki lider konumuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"İnegöl, Türkiye'nin mobilya başkenti konumundadır. Bu denli güçlü bir üretim üssünde taşımacılık sektörünün de profesyonel bir çatı altında organize olması büyük önem taşıyor. İnegöl Mobilya Taşıyıcıları Derneği'ni kurarak sektörümüzün kalitesini, güvenilirliğini ve rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz. Üyelerimizin haklarını savunacak, eğitim ve sertifikasyon çalışmalarımızı sürdürecek, lojistik süreçlerde verimliliği artıracak ve İnegöl mobilyasının Türkiye ile dünyadaki yolculuğunda en güvenilir partner olacağız."

Sektör Standartları Yükseltilecek

İMTADER; İnegöl'deki mobilya üreticileri ve taşımacı firmaların haklarını korumayı, kaliteli ve güvenli taşımacılık hizmetlerini yaygınlaştırmayı, üyeler arasındaki dayanışmayı güçlendirmeyi ve sektörel sorunlara ortak çözümler üretmeyi amaçlıyor.

Dernek ayrıca taşımacılık standartlarının belirlenmesi, sigorta süreçleri, yasal düzenlemeler ve mesleki eğitim konularında üyelerine destek vermeyi planlıyor.

Eğitimler ve Fuar Katılımları Planlanıyor

Kuruluş çalışmalarını tamamlayan İMTADER'in kısa süre içerisinde üye kayıtlarına başlaması bekleniyor. Dernek tarafından sektörel eğitim programları, seminerler, sertifikasyon çalışmaları ve fuar organizasyonlarına yönelik projeler hazırlanacağı belirtildi.

İMTADER Yönetim Kurulu Belli Oldu

İnegöl Mobilya Taşıycıları Derneği'nin kurucu yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

- Murat Karataş (Başkan)

- Mehmet Akyıldız

- Ali Rıza Dalkes

- Cenk Gümüştekin

- Fatih Eroğlu

- Yüksel Ünel

- Orhan Bal

- Anıl Çelik

Yeni yönetimin, İnegöl mobilya sektörünün lojistik altyapısını güçlendirmek ve taşımacılık alanında ortak bir vizyon oluşturmak için çalışmalarına kısa sürede başlaması bekleniyor.