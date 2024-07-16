Bursa'nın İnegöl ilçesinde elini makineye kaptıran işçi yaralandı. Hastanede tedavi altına işçi Bursa'ya sevk edildi.

Olayla İnegöl'e bağlı Cerrah Mahallesinde meydana geldi. Mahalle de faaliyet gösteren mobilya fabrikasında çalışan İsrail D. (48) bir anda elini kenar bantlama makinesine kaptırdı. Arkadaşlarının yardımıyla elini makineden çıkaran işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı işçi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE