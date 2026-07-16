Bursa İflas Dairesi'nin yayımladığı ilanlara göre, Sole Kids Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Çemen İplik Konfeksiyon Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında yürütülen iflas dosyalarında alacak kayıt talepleri incelenerek karara bağlandı.

İcra ve İflas Kanunu hükümleri kapsamında hazırlanan sıra cetvellerinin dosyalarda incelemeye hazır bulundurulduğu belirtilirken, alacaklıların yasal süreler içerisinde itiraz haklarını kullanabilecekleri bildirildi.

İlana göre, alacağın esası ve miktarına ilişkin itirazlar, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde iflas dairesinin bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkemesi'ne yapılabilecek. Sıraya ilişkin itirazlar ise 7 gün içinde şikayet yoluyla İcra Mahkemesi'ne taşınabilecek.

İflas sürecine ilişkin ilanlar, kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere ilan.gov.tr üzerinden yayımlandı.

Kaynak: Haber Merkezi