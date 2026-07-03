Konu hakkında basın mensuplarına bir açıklama yapan Başkan Çelik," Şimdi anız yangınları gerçekten azaldı. Anız yakan falan yok. Cezaları da çok yüksek. Buğdayın hasat zamanında her taraf kuru olduğu için yolun boyundan bir sürü ara sokağımız var. Taksiyle gezen insanlar sigarayı içiyor, atıveriyor. Yangınların çoğu insan kaynaklı. Anızla ilgili yangın çıkaran yok diyecek kadar az. Anızlar aynı çıra gibi olduğu için herkesin dikkatli olması lazım. Sadece çiftçimiz köylümüz değil arabayla gezen insanlarında dikkatli olması lazım. Eğer ki yakmış olduğunuz yangın orman alanına zarar verdiyse vay haline. Ormanın vasfına göre de cezalar değişiyor." dedi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ