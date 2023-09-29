Bursa'da İnegöl Belediyesi, Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi iş birliğinde metal sanayide yollarda parke taş kaplama çalışmaları ve otopark düzenleme çalışması gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Şehrin her alanında ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi iş birliğinde metal sanayide yol ve otopark düzenlemeleri gerçekleştirdi.



Malzeme ve ekipman desteğini İnegöl Belediyesi’nin sağladığı, işçiliği ise kooperatifin karşıladığı imece usulü çalışma kapsamında 180 metre uzunluğunda bir sokakta parke taş kaplaması yenilenirken, 4 ayrı noktada 50 araçlık otopark oluşturuldu.

2 bin metrekare parke taşı kaplaması yapılan bölgede, bu çalışmayla ilgili sokağın zemin bozukluğu sorunu ortadan kalkmış oldu. Otoparklarla da bölgedeki dağınıklık ve düzensizliğin önüne geçildi. Öte yandan, parke taş kaplaması yapılan sokakta henüz altyapı çalışmaları tamamlanmadığı için parke taşların yenilendiği, altyapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt uygulaması yapılacağı kaydedildi.

AĞAÇ İŞLERİ GİRİŞİNDE YOL DÜZENLEMESİ

Öte yandan, Ağaç İşleri Mobilya Sanayi girişinde de köprü üzerinde bozulan zemin yenilendi. Burada da bozulan parke taşlar sökülerek 230 ton asfalt uygulandı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, metal sanayide yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Beraberindeki Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Emin Özdemir ve Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Ersin Acar ile AK Partili meclis üyesi ve yöneticilerin de katıldığı inceleme sırasında açıklama yapan Başkan Taban, “Bugün metal sanayi bölgemizdeyiz. Burada değerli başkanlarımızın da gayret ve çabalarıyla bazı tespitler yapılmıştı. Bu tespitler neticesinde küçük dokunuşlarla buralardaki eksikleri gidererek vatandaşlarımızın ve esnafımızın metal sanayi bölgesini daha doğru kullanmalarını sağlamak üzere adımlar atıldı. Burada bozulan yollarda onarımlar, beraberinde otopark alanlarının oluşturulmasıyla ilgili birtakım çalışmalar yapıldı. Şu anda da çalışma bölgesinde incelemelerde bulunuyoruz” dedi.

Bir iş birliği çerçevesinde bu çalışmaların yapıldığını kaydeden Taban, “Bizler İnegöl Belediyesi olarak malzeme ve ekipman desteği vererek, kooperatifimiz de işçiliğini karşılayarak imece usulüyle çalışmalar devam ediyor. Ben her iki başkanıma da teşekkür ediyorum. Burada sorunları en iyi bilenler onlar. Burada yaşayan esnaflarımız. Şehrin değişmesine ve dönüşmesine katkı veren herkes bu şehre değer katıyor demektir. Ben çalışmaların metal sanayi bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.