Sabah saatleri itibarıyla gram altın 6 bin 641 liradan alınırken 6 bin 737 liradan satışa sunuluyor.

22 ayar altın alışta 6 bin 72 lira, satışta ise 6 bin 362 lira seviyesinde işlem görüyor. 14 ayar altının alış fiyatı 3 bin 648 lira, satış fiyatı ise 4 bin 867 lira olarak kaydedildi.

Çeyrek altın 10 bin 908 liradan alınırken 11 bin 24 liradan satılıyor. Eski çeyrek altın ise 10 bin 882 lira alış ve 10 bin 977 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

Yarım altın 21 bin 797 liradan alınırken 22 bin 47 liradan satışa sunuluyor.

Tam altın 43 bin 460 liradan alınırken 43 bin 960 liradan alıcı buluyor.