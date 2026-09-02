Yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi öğretmenlere ve okul idarecilerine hitap eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimde hayata geçirilecek yeni yol haritasının ayrıntılarını paylaştı. Tekin, yeni dönemin milli birlik, oyun temelli öğrenme ve bilinçli teknoloji kullanımı biçiminde üç ana temel üzerine inşa edileceğini kaydetti.

Yeni dönemin en mühim odak noktalarından bir tanesinin oyun olacağına işaret eden Bakan Tekin, çocukların öğrenme süreçlerinde oyuna daha fazla alan ayıracaklarını bildirdi. Bakan Tekin, geleneksel çocuk oyunlarının her yıl olduğu gibi okul bahçelerine taşınmasıyla akran ilişkilerinin, paylaşım bilincinin ve kültürel aktarımın güçleneceğinin altını çizdi. Sabah Gazetesi'nden Burcu Şen'in aktardığı habere göre Bakan Tekin, "Bu sene üzerinde bilhassa duracağımız konulardan biri de oyun olacak. 'Maarifin Kalbinde Oyun' teması kapsamında oyuna, çocuklarımızın öğrenme ve gelişim evrelerinde daha geniş bir alan açacağız" ifadelerini kullandı.

OKULLARDA İLAVE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanırken okullardaki huzur ve güven iklimine hassasiyetle yaklaştıklarını anlatan Tekin, "Okullarımızın ve çevresinin güvenliği hususunda lüzumlu tüm tedbirlerin noksansız olarak uygulanmasını, olası risklerin önceden saptanmasını ve en ufak bir ihmal ihtimalinin dahi oluşmamasını arzu ediyoruz. Bu noktada öğretmenlerimize de mühim bir görev düşüyor. Öğretmenlerin, öğrencilerdeki ufak davranış değişimlerini fark etmesi de büyük önem arz ediyor" şeklinde konuştu.

"HERKES SAYGI GÖSTERMELİ"

Bakan Yusuf Tekin, TBMM'de kabul edilip yürürlüğe giren Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un, Bakanlığın taviz vermeyeceği en temel önceliklerinden biri ve eğitim-öğretim süreçlerinin ana hedeflerinden olacağını dile getirdi. Toplumsal bütünleşmeyi kuvvetlendirmenin en kalıcı zemini olarak eğitimi gördüklerinin altını çizen Tekin, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'u da bu açıdan oldukça anlamlı buluyoruz. Her evladımızın kendisini bu milletin değerli bir ferdi olarak hissetmesini, arkadaşlarının kimliğine, inancına, ailesine ve özel yaşantısına saygı göstermesini arzuluyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.