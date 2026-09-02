Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu, Kestel, Mudanya ve Gemlik ilçelerinde gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında köprü, menfez, V kanal, istinat duvarı ve çeşitli sanat yapıları inşa edilecek.

Toplam 30 farklı iş kalemini kapsayan 2026/1474621 İhale Kayıt Numaralı proje, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesi doğrultusunda açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek. Firmalar tekliflerini yalnızca elektronik ortamda EKAP üzerinden sunabilecek.

ÇALIŞMALAR 7 İLÇEDE YÜRÜTÜLECEK

Proje kapsamında Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu, Kestel, Mudanya ve Gemlik’te farklı noktalarda altyapı ve sanat yapısı çalışmaları gerçekleştirilecek.

İhale dosyasına göre köprü ve menfezlerin yanı sıra V kanal, istinat duvarları, drenaj sistemleri ve benzeri yapılar da hayata geçirilecek.

İHALE 1 EYLÜL’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İhale, 1 Eylül 2026 Salı günü saat 10.30’da yapılacak. Elektronik ortamda sunulan teklifler, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda bulunan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu’nda açılacak.

İhalenin sonuçlanıp sözleşmenin imzalanmasının ardından 10 gün içerisinde yer teslimi yapılacak. Yüklenici firmanın ise tüm çalışmaları yer tesliminden itibaren 450 takvim günü içerisinde tamamlaması istenecek.

İhale dokümanında çok sayıda farklı imalat kalemi bulunuyor. Çalışmalar kapsamında farklı dayanım sınıflarında beton dökülmesi, betonarme kalıp uygulamaları, taş duvar ve şev kaplamaları, parke ve bordür döşemeleri gerçekleştirilecek.

Bunun yanı sıra betonarme boruların döşenmesi, drenaj hatlarının oluşturulması, çit uygulamaları, kazı ve dolgu işlemleri ile prefabrik yağmur suyu kutu menfezlerinin yerleştirilmesi de proje kapsamında bulunuyor.

300 milimetre çapındaki HDPE koruge boruların döşenmesi de yapılacak çalışmalar arasında yer alıyor. Sanat yapıları ile köprülerin temel tabanlarında kırmataş tabakası oluşturulacak, drenaj hendekleri açılacak ve gerekli dolgu çalışmaları gerçekleştirilecek.

FİRMALARA YÜZDE 90 İŞ DENEYİMİ ŞARTI

İhaleye katılmak isteyen firmaların geçmişte gerçekleştirdiği benzer projelere ilişkin önemli bir yeterlilik kriteri aranacak.

Son 15 yıl içerisinde tamamlanan benzer işlere ait iş deneyim tutarının, teklif edilen bedelin en az yüzde 90’ına ulaşması gerekecek. A/I veya A/V grubu işler benzer iş kapsamında kabul edilirken, İnşaat Mühendisliği de benzer işe denk bölüm olarak değerlendirilecek.

İhalede kazanan firma değerlendirmede teklif fiyatına 50 puan, fiyat dışındaki kriterlere ise 50 puan verilecek.

Firmaların farklı iş kalemleri için sunduğu fiyatların yaklaşık maliyet dağılımıyla ne ölçüde uyumlu olduğu da puanlamaya dahil edilecek.

300 MİLYON TL ÜZERİ CİROYA EK PUAN

Fiyat dışı değerlendirmede şirketlerin geçmiş dönemlerde gerçekleştirdiği yapım işleri de dikkate alınacak.

Taahhüt altında bulunan veya tamamlanan yapım işlerinden elde edilen cironun 300 milyon TL veya üzerinde olması durumunda firmaya 5 tam puan verilecek. Aynı şekilde tek bir iş deneyim belgesindeki tutarın 300 milyon TL’yi aşması da 5 puanlık değerlendirmeye dahil edilecek.

İhaleye yalnızca yerli isteklilerin katılmasına izin verilecek. Firmaların işin tamamı için teklif sunması gerekecek.

İhaleyi kazanan yükleniciyle birim fiyat sözleşmesi imzalanacak. İsteklilerden teklif bedelinin en az yüzde 3’ü oranında geçici teminat göstermeleri istenirken, verilen tekliflerin geçerlilik süresi 90 takvim günü olacak.

İhalede sınır değer katsayısı ise 1,20 olarak uygulanacak. Sınır değerin altında teklif veren firmalardan Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesi kapsamında ayrıntılı açıklama talep edilecek.