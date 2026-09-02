Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, düzenlemeye ilişkin maliyet çalışmalarının tamamlandığını, sürecin yasalaşması için teklifin Meclis gündemine alınmasının beklendiğini ifade etti.

Bakkal, berber, terzi ve ayakkabıcı gibi çok sayıda küçük esnafı ilgilendiren düzenlemeyle, Bağ-Kur (4/1-b) sigortalılarının emeklilik için gerekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesi planlanıyor. Teknik ve mali çalışmalarının tamamlandığı belirtilen düzenlemenin, TBMM gündemine taşınarak gelecek yıl yasalaşması bekleniyor.

Orta Vadeli Program’daki bütçe hedefleri gözetilerek hazırlanan düzenleme, şartları karşılayan küçük esnaf ve sanatkarlara 5 yıl daha erken emeklilik imkanı sağlayacak. Yaklaşık 1 milyon kişiyi kapsaması beklenen uygulamadan şirket ortakları, büyük işletme sahipleri ve işverenler yararlanamayacak; bu kesimler için 9 bin prim günü şartı devam edecek. EYT kapsamında emeklilik hesabı zaten 7 bin 200 gün üzerinden yapılan kadın sigortalılar açısından ise yeni bir indirim uygulanmayacak.

Esnafın uzun süredir beklediği düzenlemeden yararlanabilmek için başvuru tarihinde prim borcunun bulunmaması gerekecek. 7 bin 200 prim gününü tamamlayan vatandaşlar, düzenleme Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra emeklilik başvurusu yapabilecek. Teknik ve mali hazırlıkları tamamlanan prim indiriminin yasalaşması için artık TBMM gündemine alınması bekleniyor.

Olması gereken tüm şartlar:

Küçük Esnaf ve Sanatkârlar: Prim indirimi imkânından yalnızca mahalle bakkalı, berber, terzi gibi küçük esnaf ve sanatkâr statüsündeki sigortalılar yararlanabilecek.

Şirket Ortakları Kapsam Dışı: Şirket ortakları ve büyük işletme sahipleri düzenleme dışında tutulacak; bu grup için 9 bin prim günü şartı uygulanmaya devam edecek.

Kadın Sigortalılar: EYT kapsamındaki kadın Bağ-Kur’lular için prim şartı halihazırda 7 bin 200 gün olduğundan ilave bir gün indirimi uygulanmayacak.

Sıfır Borç Kriteri: Prim gün şartını sağlayan sigortalıların emeklilik hakkından yararlanabilmesi için başvuru tarihi itibarıyla geçmişe dönük herhangi bir prim borcunun bulunmaması gerekecek.