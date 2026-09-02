Kuruluş amacı; toplum içerisinde adaleti sağlamak, güveni tesis etmek, huzur ortamını oluşturmak ve halk sağlığını korumak olan ve ilk olarak Osmanlı döneminde 4 Eylül 1826 tarihinde İhtisap Nezareti ismiyle faaliyete geçen Zabıta Teşkilatı, zamanla yaşanan değişimle son olarak bugünkü şeklini aldı. 1826 tarihi Zabıta teşkilatının kuruluşu kabul edilirken, bu yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 200’üncü yılı olarak kutlanıyor. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da Zabıta Haftası ve 200. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bu sabah İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.

BAŞKAN TABAN ZABITA PERSONELİYLE BULUŞTU

Gastro İnegöl Restoranında yapılan buluşmada personelin Zabıta Haftasını ve 200. Kuruluş Yılını kutlayan Başkan Taban, “Bu yıl Zabıta Teşkilatımızın kuruluşunun 200’üncü yılı. Bu hafta da Zabıta Haftamızı kutluyoruz. Zabıtamız bizim için her gün önemli ve değerli. Bu teşkilatın görev zorlukları var, kolay değil biliyoruz. Ben bugüne kadar olan tüm çalışmalarınızdan, gayret ve emeğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Ben gayretinizi görüyorum. Kurallar ve standartlar olmadan yaşamın devam etmesi zor. Belediyecilik ve şehircilik anlamında bu kuralları zabıta ekiplerimiz denetliyor. Bu yönüyle sizlere kolaylıklar diliyorum. İnşallah biz vatandaşlarımıza daha yaşanabilir bir şehir, daha kurallara uyan, duyarlı bir toplum olması noktasında gayret etmeye devam edeceğiz. Ben de bu vesileyle hayatını kaybetmiş tüm zabıta büyüklerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Sizlere de sağlıklı sıhhatli güzel günler diliyorum” dedi.

Konuşma sonrası tüm personele Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 200. Yılı hatırası olarak plaket takdimi yapıldı.