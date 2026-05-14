Ahmet Aydın, Meclis Üyesi İlhan Baykan ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi İlyas Sarı’yı makamında ziyaret ettiklerini açıkladı.

Gerçekleştirilen ziyarette ilçedeki sağlık hizmetleri, vatandaşlardan gelen talepler ve hastane hizmetlerine erişimde yaşanan sorunların ele alındığını belirten Ahmet Aydın, hastaların yaşadığı sıkıntıları Başhekim İlyas Sarı’ya ilettiklerini ifade etti.

Aydın, Başhekim Sarı’nın tüm sorulara şeffaf şekilde cevap verdiğini belirterek, göreve gelmesinin ardından hastanede ciddi iyileşmeler gözlemlediklerini söyledi.

Ahmet Aydın tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

“Hastanedeki Ciddi İyileşmeden Memnuniyet Duyduğumuzu İlettik”

“İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İlyas SARI’yı makamında ziyaret ettik.Ziyaret kapsamında ilçemizdeki sağlık hizmetleri, vatandaşlarımızdan gelen talepler ve hastane hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlar üzerine istişarelerde bulunduk. Görüşmede hastaların karşılaştığı yetersizlikleri ve çözüm bekleyen konuları Sayın Başhekime ilettik. Başhekim İlyas SARI tüm sorularımıza şeffaf bir şekilde cevap verdi. Kendisi göreve geldikten sonra İnegöl Devlet Hastanesi’nde ciddi bir iyileşme olduğunu da memnuniyetle gözlemledik. Tüm bu güzel çalışmalardan ve gösterilen şeffaflıktan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz.”

“İktidar Mensupları Sağlık Bakanımızla Görüşüp Fotoğraf Paylaşmanın Ötesine Geçmeli”

“Ancak hastanemizin fiziki yetersizliği ve doktor eksikliği noktasında tüm sorumluların İnegöl halkı adına elini taşın altına koymasını bekliyoruz. İktidar partisi mensuplarının zaman zaman Sağlık Bakanımızla görüşüp sosyal medyada fotoğraf paylaşmanın ötesine geçmeli. Ve 300 bin nüfusun yaşadığı 400 bin kişinin hizmet aldığı İnegöl’ümüze yakışır bir hastaneye kavuşmamız içinde somut adımlar atmasını talep ediyoruz.”

“Stad Yapılın İnegölspor Tesisinin Olduğu Alan Hastaneye Dahil Edilmeli”

“Daha önce de basın açıklamamızda ifade ettiğimiz gibi; İnegöl Stadı bir an önce yapılarak mevcut stat ve spor tesisleri kaldırılmalı, bu alanlar İnegöl Devlet Hastanesi’ne dahil edilip ek düzenlemeler yapılmalıdır. Giriş-çıkış ve otopark düzenlemeleri yeniden planlanmalı, eksik olan bölümlere de gerekli doktor atamaları ivedilikle talep edilmelidir.

Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı olarak, halkımızın sağlığı ve daha kaliteli hizmet alması adına sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.”