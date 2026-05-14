Ziyarette Başkan Bayrak, günün anısına Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik’e çiçek takdim ederek çiftçiler gününü kutladı. Çelik, ziyaret nedeniyle Bayrak ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

“ÇİFTÇİLERİMİZ; ÜLKEMİZİN GERÇEK KAHRAMANLARIDIR”

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan İYİ Parti İnegöl İlçe Başkanı Recep Bayrak, “Toprağa alın terini döken, üretimiyle milletimizin sofrasını bereketlendiren çiftçilerimiz; ülkemizin gerçek kahramanlarıdır. Ancak bugün çiftçimiz artan mazot, gübre, yem ve elektrik maliyetleri altında ezilmektedir. Üretenin kazandığı, çiftçinin hak ettiği değeri gördüğü bir Türkiye için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Toprak varsa üretim, üretim varsa bağımsızlık vardır. Tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyor, bereketli ve bol kazançlı bir sezon diliyorum” dedi.