

Biba ve beraberindeki Başkan Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve heyet Ertuğrulgazi mahallesi Bülbüller caddesindeki asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Başkan Vekili Biba açıklamasında "Bugün İnegöl ilçemize geldik. Büyükşehirimizin bütün ekibiyle birlikte bugün aylardır süren ve vatandaşın serzenişine neden olan altyapı ile ilgili ciddi manada sıkıntılar vardı. Bunları hem yerinde görelim hem konuyla ilgili derhal nasıl bir aksiyon alabiliriz konusuna çözüm için bugün İnegöl’e geldik. İnegöl tabi bizim 306 bin nüfusuyla 116 mahallesiyle Bursa’mızın doğusunda yer alan ve aynı zamanda ihracat fazlalığı veren, sadece Bursa’ya değil ülkemize katkı sağlayan kıymetli ilçelerimizden biri. Dolayısıyla şuanda yaşanan manzaraları kesinlikle haketmiyor. Bizde bunun farkındayız ve bu konununun derhal çözümü için beraberiz. Hem ilçe belediyemiz olarak hem büyükşehir belediyemiz olarak. Öncelikle ekip olarak belediyeye gittik. Altapısından üstyapısına bütün eksikliklerini, taleplerini, başlayan ve devam eden işleri masaya yatırdık. Bunlarla ilgili önceliklendireceğimiz işleri de beraber istişare ettikten sonra da sahada da incelemeleri yaparak ondan sonra büyükşehire döndüğümüzde bugün burada istişare ettiğimiz konuları da hangisinden başlayacağımızı ve bir an önce nasıl bitireceğimizin planlamasını yapacağız. İnşallah İnegöllü hemşehrilerimizin bu çilesine son vereceğiz. Asfalt konusunda talepleri var. Malumunuz şu şebekesinde yenilemeler yapıldı. Dolayısıyla her yer kazıldı. Kazılan yerlerde asfaltlanması gerekiyor. Bunlarla ilgili son yapılması gereken ihalemiz vardı. O ihale sonuçlandı. Şu an da biz asfalt işini hızlıca toparlayacağız." ifadelerini kullandı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise "Tabii başkanıma çok teşekkür ediyorum. Zaten göreve geldiği günden beri de irtibat halindeyiz. Zaten bu çalışmalar arkadaşlar bugün başlayan çalışmalar değil. Yani göreve gelir gelmez talimatlandırılan çalışmalar. Teşekkür ediyorum. Malum halkımızın bize ifade ettiği “Başkanım şu yolların durumunu lütfen görün” Bunlarla ilgili tabii çok büyük çalışmalar yapılıyor. Özellikle altyapıda içme suyu çalışmaları yapılıyor. Bir yerde kanalizasyon ve yağmur sularıyla ilgili yapılan çalışmalar da var. Ancak tabii burada bir hedef var biliyorsunuz. Bu aşamada amaç vatandaşa kaynak suyunu içirmek, en kaliteli suyu anlara ulaştırmak. Dolayısıyla bu çalışmalarda da büyük oranda tamamlanmış oldu. Şimdi de inşallah bu üst yapıdaki asfalt kaplamaları, tretuar düzenlemeleri çalışmaları bir an önce yapılmaya başlandı. Parça parça şehrimizin bu muhtelif yerlerinde yapılan çalışmalar var arkadaşlar. Ama ben başkanımıza, ekibine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten gelir gelmez bu süreçleri bizi anlayarak, hissederek "Haklısınız, evet, bu konularda bizlere de gelen talepler var" diyerek çalışmalarına başlattılar. Tabii sadece bakın yolu konuşuyoruz ama biz belki elli başlık özelinde işte yatırımlarla projelerimize desteklere kadar altyapıdan üst yapıya, kültürden sanata, spordan eğitime birçok başlık konuştuk. Dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Yani bunların hepsi tek başına İnegöl bütçesiyle olabilecek şeyler değil ama Büyükşehir Belediyemizin gücünü yanında hissettiğimizde çok daha kıymetli işleri başaracağımızı ben biliyorum. Hem başkanıma teşekkür ediyorum. Bir de ekibine çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar gelişmeleri siz de inşallah adım adım göreceksiniz, adım adım hissedeceksiniz. Çalışmaların da başladığını da zaten ifade ettim ve toparlanma sürecini sizler görmüş olacaksınız. Biliyorsunuz, yani hava sıcaklıkları, yağmurun olduğu ortamlarda çok uygun olmuyor. Hani onlar da zaten hazırlıklarını ona göre yaptılar Büyükşehir Belediyemizde. Ellerindeki imkanlarla yaptılar. Kırsalda yapılıyor, merkezde yapılıyor. Tabii şehir çok büyük olduğu için belki hissetmiyorsunuz ama parça parça hem ilçe belediyesi olarak hem büyükşehirin daha montanlı işleri var. Dolayısıyla bunları adım adım göreceksiniz. Ağırlıklı kaplama, beraberinde iyileştirme gereken yerlerde iyileştirme. Yani daha makul ve mantıklı çözümlerle ilerlenecek tabi. Takdir edersiniz ki hiçbir kimsede sınırsız bütçe yok. Ama burada orada bir asfalt değişimi gerekiyor. Asfalt değişimi takdir edeceklerdir. Biz de onların takdirlerini sunuyoruz zaten. Olabildiğince bu yenilenme, tazelenme gerçekleşecek caddelerimizde inşallah. Teşekkür ederim." dedi.