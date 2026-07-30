Belediye Başkanı Alper Taban, projeyle birlikte binanın eğitimden teknolojiye, sanattan kişisel gelişime kadar birçok alanda hizmet verecek bir Gençlik Merkezi olarak kullanılacağını duyurdu.

Başkan Taban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, merkezin gençlerin farklı alanlarda kendilerini geliştirebilecekleri yaşayan bir merkez olarak tasarlandığını belirtti. Projenin hayata geçirilmesine katkı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu ile Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy'a teşekkür etti.