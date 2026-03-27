Yangın saat 15.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi Dutluca sokakta bulunan 3 katlı binanın 3. Katında meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, dumandan zehirlenip bayılarak evde mahsur kalan Hamide B.(77)'yi kurtardılar.

Yangın itfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürüldü. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Mehmet Sevinç