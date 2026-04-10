İlkbaharın ortasında etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde kısa süreli beyaz örtü meydana getirdi. Sürücüler yolda ilerlerken karla kaplanan manzarayla karşılaşınca şaşkınlık yaşadı.

Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte etkili olan yağış, Domaniç rampaları ve çevresindeki ormanlık alanları beyaza bürüdü. Nisan ayında görülmesi pek alışılmış olmayan kar yağışı, bölgeden geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Yetkililer, sürücülere özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Kar yağışının kısa süreli olduğu ve hava sıcaklıklarının yeniden artmasının beklendiği öğrenildi.
İlkbaharın ortasında gelen bu sürpriz kar yağışı, doğada kartpostallık görüntüler oluştururken vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı

Kaynak: Aleyna Yağmur Akdağ