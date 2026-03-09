Yaklaşık 54,4 milyon TL değerindeki kapasite artışı projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci resmen devreye alındı.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firma; elyaf boyama, iplik terbiye, boyama ve baskı alanlarında yürüttüğü üretimi genişletmek için yeni makine ve ekipman yatırımı planlıyor. Hazırlanan proje ile birlikte tesisin üretim kapasitesinin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor.

Söz konusu proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından incelemeye alındı. Bakanlık, 54,4 milyon TL’lik kapasite artış projesine ilişkin görüş, öneri ve soruların Bursa Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ya da doğrudan Bakanlığa iletilebileceğini açıkladı.