İnegöl Kemalpaşa mahallesinde 1947 yılında inşa edilen Boşnak Camisinin uzun yıllardır yıkılarak yenisinin yapılması konuşuluyordu. 659 m2 alanda kurulu olan caminin dayanıksız olması ve bölgedeki ihtiyaçlara cevap veremez hale gelmesi üzerine Boşnak Cami Derneği harekete geçti.

Öncelikle cami çevresinde bulunan 2 ev, hayırsever insanlardan toplanan bağışlarla satın alındı. Caminin alanının genişletilmesi için yapılan girişim sonrası, elde edilen yeni araziler Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağışlandı. Böylece cami alanı 659 metrekareden 980 metrekareye yükseltildi.

Cami Derneği, bu kez Boşnak Camisinin yıkılarak yenisinin yapılması için yine hayırseverlerin kapısını çaldı. İsminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever caminin yapımını üstleneceğini bildirdi. Yeni Caminin mimari projesinin çizimi noktasında ise öneri üzerine Bursa’da mimarlık yapan dönemin AK Parti Nilüfer ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi, şimdiki Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mimar Şahin Biba’nın kapısını çaldı.

Şahin Biba, hayırsever bir iş adamı tarafından yapılacak camiye destek olmak için mimari projeye ücret talep etmediğini söyledi. Hazırlanan mimari proje sonrası Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’ne resmi müracaat yapıldı. Geçtiğimiz yıl caminin yıkılması kararını veren kurum, şimdi ise projeyi onaylama aşamasına geldi.

Resmi prosedürlerin bu ay içerisinde tamamlanması ve temmuz ayının ilk haftasında Boşnak Camisinin yıkılması planlanıyor. Yıkımın hemen ardından yeni caminin temelleri atılacak ve kısa sürede tamamlanarak ibadete açılacak.

Mustafa Bozbey’in tutuklu yargılanmasının ardından boşalan Büyükşehir Belediyesi Başkanlık koltuğuna vekaleten eden Şahin Biba’nın hayırsever kişiliği ise bugünlerde yeniden gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde İnegöl’e gelen Şahin Biba’ya 2 yıl önce yaptığı bu anlamlı jest nedeniyle Cami Derneği yöneticilerinin teşekkür ettiği ve başarısı için cami cemaatinin kendisine duacı olduğu bildirildi. Başkan Şahin Biba da kendisine söylenen sözlerden dolayı çok mutlu gözlendi.