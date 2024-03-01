Litvanya Parlamentosu’nda düzenlenen ‘Türkiye-Litvanya İş Forumu’nda konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Avrupa Birliği üyesi olan Litvanya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri geliştirecek adımları atabilmek bu dönemde çok önemli. Ziyaretimiz ikili ticari ilişkilerimize yeni boyutlar kazandıracaktır.” dedi.

Baltık ülkeleri arasında en büyük ekonomiye sahip olan Litvanya, Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında yaşadığı tedarik sıkıntıları nedeniyle ticarette yeni ortaklar arıyor. Avrupa Birliği üyesi Litvanya’daki fırsatları değerlendirmek isteyen BTSO, ülkeye yönelik en geniş katılımlı ticaret heyetini düzenledi. Makine ve otomotiv yan sanayi sektörü temsilcilerinin yer aldığı BTSO heyeti, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta önemli temaslarda bulundu. BTSO tarafından organize edilen ‘Türkiye-Litvanya İş Forumu’ ise Litvanya Parlamentosu Seimas’ta gerçekleştirildi. Toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Litvanya Parlamentosu Litvanya-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Kazys Starkevicius, Türkiye’nin Vilnius Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, Litvanya Sanayiciler Konfederasyonu Başkanı Vidmantas Janulevicius, Litvanya İş Konfederasyonu Başkanı Andrius Romanovskis ve Litvanya İşverenler Konfederasyonu Başkanı Danukas Arlauskas ile iki ülkenin iş dünyası temsilcileri katıldı.

"İkili ticari ilişkiler yeni boyutlar kazanacak"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye ve Litvanya arasındaki yatırım ve ticaret ilişkilerini geliştirmek amacıyla nitelikli ve kalabalık bir heyetle başkent Vilnius’ta bulunduklarını söyledi. Ticaret Bakanlığı destekleri ile makine ve otomotiv yan sanayi sektörlerine yönelik yürütülen UR-GE projeleri kçerçevesinde yurt dışı pazarlama faaliyetinin, bugüne kadar Litvanya’ya yapılan en büyük ticaret heyeti organizasyonu olduğunu belirten Başkan Burkay, “Bursa’dan 50’nin üzerinde firma temsilcimizle buradayız. Avrupa Birliği üyesi olan Litvanya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri geliştirecek adımları atabilmek bu dönemde çok önemli. Litvanya parlamentosunda düzenlenen iş forumumuzda Bursa ve Türkiye ekonomisini, ülkemizin özellikle ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu doğrultusundaki hedeflerini ve stratejilerini burada Litvanyalı parlamenterler ve iş dünyası temsilcileri ile paylaşma imkanı bulduk. Ziyaretimizin ikili ticari ilişkilerimize yeni boyutlar kazandıracağına inanıyorum.” diye konuştu.

“Litvanya stratejik bir öneme sahip”

Başkan İbrahim Burkay, Litvanya’nın ekonomik açıdan önemine işaret ederek, “Stratejik konumu, kalifiye işgücü ve çeşitlendirilmiş sanayi sektörü ile Orta ve Doğu Avrupa’nın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer alan Litvanya, iş dünyamız için önemli fırsatlar sunuyor. Türkiye, Baltık bölgesindeki ilk elçiliğini Vilnius’ta açmıştı. Diğer taraftan Litvanya, ülkemizin AB üyeliğini en güçlü şekilde destekleyen dost ülkelerden bir tanesi. Tüm bu süreçler Litvanya’nın gelecekte hem AB pazarlarında hem de dünya pazarlarında Türkiye’nin ticaret ortaklarından, işbirliği yapacağı önemli ülkelerden biri olacağına işaret ediyor. Bu anlamda düzenlediğimiz ticaret heyetimizin çok ciddi bir karşılığı var.” ifadesini kullandı.

“İki ülkenin ticaret hacmi 1 milyar doları geçti”

Türkiye’nin Vilnius Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, Litvanya’nın Türkiye için Baltık bölgesindeki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. İki ülke arasındaki ticaret hacminin son iki yılda 1 milyar doların üzerinde gerçekleştiğini kaydeden Büyükelçi Tantekin, böylece 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine öngörülenden önce ulaşıldığını aktardı. Görkem Barış Tantekin, BTSO tarafından düzenlenen organizasyonun ticarete ve karşılıklı yatırıma sunacağı katkıdan bahsederek, şunları söyledi: “Ticaret ve sanayi odalarımızın ziyaretleri çok önemli. BTSO tarafından düzenlenen heyet, şu ana kadar Litvanya’da ağırladığımız en geniş katılımlı, en fazla sayıda iş insanının yer aldığı ticaret heyeti olarak kayıtlarımıza geçti. Otomotiv ve makine sektöründen çok sayıda firma temsilcimiz burada. Her iki alan da işbirliğimizi geliştirmemiz için çok önemli potansiyel taşıyor.”

Litvanya parlamentosundaki ilk iş forumu

Türkiye-Litvanya İş Forumu’nun Litvanya parlamentosunda düzenlenmesinin de bir ilk niteliği taşıdığını belirten Büyükelçi Tantekin, Litvanya Parlamentosu Dostluk Grubu Başkanı, Litvanya’nın en önemli iş dünyası kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı forumun yanı sıra yapılacak ikili iş görüşmelerinin de yeni ticaret ve yatırım fırsatları oluşturacağını dile getirdi.

“İş forumları ve heyet ziyaretleri büyük önem taşıyor”

Litvanya’nın Bursa Fahri Konsolosu Berat Tunakan, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin her geçen yıl geliştiğini, bu durumun ekonomik ilişkilere de pozitif yansıdığını vurguladı. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlenmesi adına iş forumları ve karşılıklı heyet ziyaretlerinin büyük faydası olduğunu ifade eden Tunakan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na çalışmaları için teşekkür etti.

Öte yandan iş forumunu Türkiye’nin Vilnius Ticaret Müşaviri Ümit Ateşağaoğlu, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, BTSO Enerji Konseyi Başkanı Erol Dağlıoğlu ile meclis ve komite üyeleri de takip etti.