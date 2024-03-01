Nilüfer Belediyesi’nin ekolojik tarım şartlarında üretim yaptığı Kent Bostanları’ni gezen Nadide Topkapı Anaokulu öğrencileri, tohum ekip, çilek fidesi dikerek tarımla tanıştı.

Nilüfer Belediyesi’nin Ürünlü Mahallesi’ndeki Kent Bostanları, deneme üretimlerinin yanı sıra, çocuklar için de tarımla tanışma alanı haline geldi. Nadide Topkapı Anaokulu öğrencileri de üç gün boyunca Kent Bostanları’na gelerek hem tarımsal üretimle ilgili bilgi aldılar hem de uygulama imkanı buldular.

Tohum Kütüphanesi, sera ve kompost ünitesindeki uygulamalar hakkında verilen bilgileri ilgiyle dinleyen minik öğrenciler, üretimden tohum elde etmeye kadar bütün süreçleri de öğrendi. Çocuklar, tıbbi aromatik bitkilerin deneme üretimlerinin yapıldığı parselleri de gezerek ürünleri yakından tanıdılar. Tarımla ilgili yeni bilgileri öğrenen minik öğrenciler, ilk kez gördükleri bazı bitkileri de ilgiyle incelediler.

Üç günlük eğitim kapsamında minik öğrenciler çilek fidesi dikti ve kadife çiçeği tohumunu toprakla buluşturdular.