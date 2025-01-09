Bursa İtfaiyesi, 2024 yılı itibarıyla toplamda 695 personel ve 140 araç ile hizmet verdi. Şehir genelinde 31 istasyon aracılığıyla aktif olan itfaiye ekipleri, 10.754 yangına müdahale ederken, 11.110 kurtarma operasyonuna da imza attı. Diğer itfaiye hizmetleri kapsamında 360 olayda görev alan ekipler, toplamda 22.224 olaya müdahale etti.

İtfaiye raporlarına göre, bu yıl 2.315 rapor düzenlendi ve 303 denetim gerçekleştirildi. Ayrıca, itfaiye personeli, 50.106 kişiyle eğitim ve farkındalık çalışmaları yaptı, böylece toplumu olası yangın ve acil durumlar konusunda bilgilendirdi.