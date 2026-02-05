Yangın, Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan bir tekstil fabrikasının deposunda çıktı. Saat 02.00 civarında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 9 itfaiye ekibi ve toplamda 21 araç sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ile ilgili tahkikat sürüyor.